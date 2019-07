Der 36-jährige Hallstätter hatte sich in Begleitung seines Bruders auf der Kletterroute „Nordwest Pfeiler“ am Weg zum 2300 Meter hohen Taubenkogel im Dachsteingebirge befunden, als er in der letzten Seillänge plötzlich zu Sturz kam. Laut Polizei hielte die Sicherung - ein in einen Felsspalt gelegter Klemmkeil - zunächst stand, der Mann war vorerst auch unverletzt.