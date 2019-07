Heer will nicht Spielball der Politik werden

Wie berichtet, will die ÖVP die Kriterien für eine Befreiung vom Grundwehrdienst (und damit auch vom Zivildienst) verschärfen. Wer nicht fit genug für den Schutz der Grenzen, den Katastropheneinsatz oder Gefechtsübungen im Felde ist, soll als „Systemerhalter“ in den Kanzleien und Küchen seinen Beitrag fürs Vaterland leisten. Oder eben als Zivildiener bei Rettungsdiensten, in der Altenpflege oder als Schülerlotse seine Monate ableisten. Während sich soziale Einrichtungen, die mit einem Schwund an „Zivis“ zu kämpfen haben, für eine Reform der Tauglichkeitskriterien aussprechen, bleibt das Bundesheer in Deckung. Man wolle nicht zum Spielball der Politik werden, heißt es.