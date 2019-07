Die Maschine mit drei Personen an Bord flog direkt in die Felsen, zerschellte und ging in Flammen auf. Am Freitagvormittag wurden die Leichen geborgen und ins Tal geflogen. Laut Polizei handelt es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um Deutsche im Alter von 56, 57 und 72 Jahren. Ein DNA-Abgleich soll die Identitäten letztlich zweifelsfrei klären. Am Freitagnachmittag wurden dann die Wrackteile geborgen und sichergestellt. Sie sollen in Wien untersucht werden.