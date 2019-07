Im Zusammenspiel mit dem serienmäßigen Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe sowie einer optionalen Sportauspuffanlage soll der hinterradgetriebene Sportwagen in unter 3 Sekunden den amerikanischen Standardsprint auf 60 Meilen (96 km/h) erledigen. Ein Wert für die Höchstgeschwindigkeit wird nicht genannt, doch mehr als 300 km/h sollten möglich sein. Damit ist die neue Stingray die bislang schnellste Basisversion in der Geschichte der Corvette. Zum Vergleich: Die C7 Stingray leistet 466 PS und erreicht in 4,2 Sekunden aus dem Stand die 100er-Marke.