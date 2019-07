Kurz nach 12 Uhr überholte der österreichische Staatsbürger (65) mit seinem Motorrad auf der Tiroler Bundesstraße in Buch trotz Gegenverkehr einen vor ihm fahrenden PKW. In der Folge krachte er fast ungebremst in einen entgegenkommenden PKW. Der Lenker des Autos - ein 38-jähriger Mann aus Tschechien - hatte keine Chance mehr, den Unfall zu verhindern.