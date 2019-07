Die Weststrecke der Bahn zwischen Salzburg und Straßwalchen ist viel befahren. Da man um Bau- und Erhaltungsarbeiten nicht herumkommt bauen die ÖBB an mehreren Stellen gleichzeitig. „Damit wird die Zeit der Gleissperre auf eine Minimum reduziert“, sagt ÖBB Netzmanager Max Pichler: „Das war schon eine Herausforderung, alles für den richtigen Zeitraum zu timen.“ Die Wienerdammbrücke, der Bahnhof Neumarkt, die Brücke über die B1 in Straßwalchen und Gleiserneuerungen stehen an.