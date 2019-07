Vorfreude herrscht auch bei den lokalen Rad-Assen. „Voll genial, dass es wieder ein Elite-Rennen in Salzburg gibt“, freut sich Johannes Hirschbichler vom Radteam Tirol. Der Weißbacher wurde zuletzt bei den Zeitfahr-Staatsmeisterschaften Dritter und wird ebenso wie der Maria Almer Christoph Schößwendter beim Heimrennen an den Start gehen. „Toll, dass wir uns zuhause erneut mit World Tour-Fahrern in einem Rennen messen können.“