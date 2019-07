Entsetzen über die brutale Beißattacke von Pitbull-Mischling „Tyson“ in Ottensheim. Der Hund war seinem Besitzer, der bei einer Freundin zu Besuch war, davongelaufen und hatten Lukas (12) durch Bisse am Körper schwer verletzt, bevor Lukas’ Großvater zur Hilfe kam. Der Bub musste im Kepler-Klinikum in Linz in den Tiefschlaf versetzt werden.