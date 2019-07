Würmer sind ja die tierischen Helfer im Garten. Und am 27. Juli dreht sich von 14:30 bis 17:30 Uhr in Poitschach bei Feldkirchen alles um sie. KEM-Managerin Sabine Kinz: „Wir bauen zwei verschiedene Modelle einer Wurmkiste. Wurmkompostierung ist ja einfach. Kompostwürmer arbeiten den ganzen Tag in der Wurmkiste und erzeugen einen sehr nährstoffreichen Dünger - Wurmhumus.“