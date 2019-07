Er ist schon länger an der Macht als Russlands Staatschef Wladimir Putin: Mit harter Hand regiert der als „Europas letzter Diktator“ bekannt gewordene weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko seit 25 Jahren. Als letztes Land in Europa vollstreckt Weißrussland auch die Todesstrafe - per Genickschuss. Wie hält sich jemand so lange an der Macht?