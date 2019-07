Derber Humor

Und derart hemmungslos zu blödeln, dass muss man erst einmal können: So wie Martin Dreiling erst seinen saublöden Liebhaber und danach den bärtigen Gärtner anlegt, der sich am liebsten selbst applaudiert. So wie Nadine Breitfuß ihr Sex-Bienchen als Karikatur auf die Bühne schmeißt. Eigentlich ein lebender Blondinen-Witz, getarnt nur mit schwarzer Perücke. So wie Julia Ribbeck als Mädchen für alle(s) einspringt. Und als Regisseurin die Truppe - und das Publikum - bei Laune hält. Da wird der Humor manchmal schon ein bissl derb - aber das Publikum scheint diese deftige Klamotte geradezu zu beflügeln!