Zwei Staus, drei Nahtoderfahrungen und diverse italienische Schimpfwörter (man will sich ja anpassen) - so in etwa lautet die Bilanz einer ganz normalen Anreise nach Jesolo. Denn obwohl es wieder keiner gewesen sein will - alle fahren an die Adria. Zwischen niederländischen Wohnmobilen, unzähligen Lkw und fröhlichen Österreichern, die aus dem Auto von der Spur nebenan herüberwinken, fährt man in Richtung Sehnsucht Meer. Pinienbäume, Spielhallen, „Gelato“ und - man kann es nicht oft genug betonen - halb Österreich erwartet einen im typischsten aller Urlaubsorte. Aber was macht all das so reizvoll?