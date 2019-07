Seit Monaten sorgt die Vorgehensweise rund um den neuen Sportplatz in Lichtenwörth, Bezirk Wiener Neustadt, für Wirbel in der Region. Dubiose Vergaben an SP-nahe Firmen und Baugesellschaften bringen Bürgermeister Harald Richter unter Druck. Die Kritik der Opposition wird aber sogar von Landesseite entkräftet.