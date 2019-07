Normalerweise ist Fans kein Ticket zu teuer, wenn es um Auftritte ihrer Lieblinge geht. Aber die Ticketplattform hat den Bogen überspannt. In Linz strebte Rechtsanwalt Johannes Hintermayr im Namen der Kabarettisten Monika Gruber und Viktor Gernot sowie für eine Veranstaltungsagentur Prozesse gegen das Portal an. Und erzielte in erster Instanz einen Erfolg. Die Schweizer müssen in Zukunft die Identität der Kartenverkäufer offenlegen. „Damit kann auch gegen Ticketverkäufer vorgegangen werden.“ Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig.