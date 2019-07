Sommer ist, und bei den Bergbahnen am Weißensee herrscht Hochbetrieb. Immer mehr Mountainbiker zieht es in den Naturpark. „Komm, ich zeige dir unsere drei Mountainbike-Trails“, tönt Sportskanone Peter Schwarzenbacher, der mit seiner Frau Christine am Weißenseeufer das herrliche Sporthotel Arlbergerhof betreibt, das selbst die ÖSV-Skistars begeistert.