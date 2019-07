Das Zentrum der Erdstöße lag laut Angaben von Seismologen rund 25 Kilometer nordwestlich von Athen in einer Tiefe von rund 15 Kilometern. Aus diesem Grund wurde das Beben als stark empfunden. Das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam gab die Stärke auf seiner Internetseite mit 4,8 an. Dem ersten Beben, das vom Geodynamischen Institut von Athen mit 5,1 gemessen wurde, folgten mehrere Nachbeben, die die Menschen erneut in Angst versetzten.