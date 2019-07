Im Internet hat die Lelog ein Album veröffentlicht, auf dem die Bauruinen zu sehen sind: die Glaspyramiden eines ehemaligen Elektrohändlers in Gerasdorf, die alte Vögele-Filiale an der Laaer Straße in Korneuburg, oder ein Möbeldiskonter in Langenzersdorf. „Überall gibt es leerstehende Gebäude, die unser Klima zusätzlich anheizen“, so die Kritik. Sämtliche Geschäfte sind mit eigenen Parkplätzen für die Kunden versehen. Ein Anrainer: „Kein Wunder, dass Österreich Weltmeister in Sachen Bodenversiegelung ist“