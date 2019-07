Das Musical feierte seine Premiere im April 1986 im Londoner Dominion Theatre mit Cliff Richard in der Hauptrolle. Mercury war auf dem dazugehörenden Konzeptalbum mit „In My Defence“ ein zweites Mal vertreten, ein Titel, der nach seinem Tod 1992 ebenfalls als Single ausgekoppelt wurde. Das Video zu „Time Waits For No One“ wurde - ebenfalls im Dominion Theatre, jenem Ort, wo das Queen-Musical „We Will Rock You“ ab 2002 14 Jahre lang en suite zu sehen war - von Rudi Dolezal und Hannes Rossacher aufgenommen. Auch diese Filmaufnahmen wurden neu bearbeitet und angepasst. Die neue Version zählt bereits mehr als elf Millionen Klicks.