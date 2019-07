Der Prozess hatte bereits im heurigen März begonnen. Die Staatsanwaltschaft hatte, vertreten durch Tanja Wohlgemuth, den vier Männern Amtsmissbrauch in zahlreichen Fällen zur Last gelegt. Von 2006 bis 2017 sollen rund 600 Pickerln nicht ordnungsgemäß ausgestellt worden sein. Schauplätze waren eine Kaserne und eine Kfz-Werkstätte in Klagenfurt. Bei den drei mittlerweile suspendierten Beamten handelte es sich um Prüfmeister der Heereslogistik und ermächtigte Prüfer nach dem Kraftfahrgesetz. Sie traten an den Kfz-Meister heran, ob er die Pickerlüberprüfungen für Heeresangehörige und deren Familienmitglieder und Freunde zu einem günstigen Preis durchführen könnte. Dazu machten die drei Beamten im Heereslogistikzentrum mit den dort vorhandenen und geeichten Geräten selbst einige Überprüfungen, wie die Ermittlung der Abgas- oder Bremswerte. Diese Ergebnisse legten sie auf den Beifahrersitz der Autos, der Kfz-Meister übernahm die Daten ungeprüft in sein Gutachten und führte die restlichen Tests durch.