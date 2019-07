Sprühnebeldusche auf Hydranten sorgt für Abkühlung

Neben der Kühlung aufgeheizter Plätze, kann das neue Modul auch von innen her kühlen: Jedes der neuen Module wird zusätzlich mit einem Trinkhahn versehen. „So etwas gibt es nicht von der Stange - ich bedanke mich bei den engagierten Kolleginnen und Kollegen der MA 31 für ihre Innovation, die wunderbar zu unseren zahlreichen Kühlungsmaßnahmen passt“, so Umweltstadträtin Ulli Sima, die den Prototyp bereits ausprobiert hat. Alle Wiener sind eingeladen, an der Namensfindung mitzuarbeiten. Zur Auswahl stehen „Wienchill“, „Wienbrise“, „Sommerspritzer“ oder „Regenbogenmaschine“. Noch bis Dienstag kann man hier seinen Favoriten wählen.