Zum bereits zehnten Mal in der laufenden Sommersaison haben Hagel und Unwetter in der Steiermark Schäden in der Landwirtschaft angerichtet: Wie die Hagelversicherung am Freitag mitteilte, wurden Donnerstagabend auf einer Fläche von rund 2500 Hektar Ackerkulturen, Wein- und Obstbaukulturen sowie Netzanlagen zerstört oder beschädigt. Der Schaden beträgt rund 1,5 Millionen Euro.