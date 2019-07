Im Vorjahr war der beinharte Verteidiger zwischenzeitlich abgemeldet worden, in der Finalserie gegen den späteren Meister KAC aber wieder zum Einsatz gekommen. „Ich sehe meine Rolle im Team wie in den letzten Jahren: einfach immer bereit sein, wenn ich gebraucht werde“, wurde Lakos in einer Klubaussendung zitiert.