Das Programm des Festes, zu dem die Salzburger Festspiele auch heuer wieder alle Salzburger und Gäste einladen, bietet viele andere Highlights. Schauspieler Peter Lohmeyer, der „Tod“ im „Jedermann“, widmet seine Lesung am Freitag um 19.30 Uhr in der Szene Salzburg der Aktion „Mama/Papa hat Krebs“ der Österreichischen Krebshilfe Salzburg. Seine Schauspielerkollegin Mavie Hörbiger liest am Samstag, nur wenige Stunden vor ihrem Auftritt als „Werke“ beim „Jedermann“, aus „Traurigkeit der Erde“ um 14.00 Uhr in der Salzburgkulisse. Eric Vuillard konfrontiert in dieser historischen Rhapsodie den amerikanischen Mythos der Eroberung des Westens mit den vergessenen Gesichtern ihrer Opfer.