Wie schmeckt nun aber eine Pitaya? Zugegeben, besonders aufregend ist der süß-säuerliche Geschmack nicht. Die Tropenfrucht punktet mehr mit ihren gesunden Inhaltsstoffen: Neben Vitaminen liefert sie reichlich Kalzium, Phosphor und Eisen, was sich positiv auf den Stoffwechsel auswirkt. Zudem wirkt sich der Verzehr positiv auf den Cholesterinspiegel aus und senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Besonders hervorzuheben ist aber der Gehalt an Lycopenen, also Antioxidantien, die bestimmte Krebszellen am Wachstum hindern können.