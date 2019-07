„Werden besser schauen, wer die Leute sind, die in die Partei kommen“

Was er in der Partei anders machen werde als sein Vorgänger? Es sei ihm wichtig, „die Organisationskraft der Partei erhöhen“, so Hofer. Es solle mehr Ortsgruppen geben - aber es solle besser geschaut werden, „wer sind die Leute, die zu uns zur Partei kommen“, so Hofer - wohl an die zahlreichen „Einzelfälle“ wie das Braunauer „Rattengedicht“ denkend, die der FPÖ im ersten Halbjahr das Leben schwergemacht hatten. „Es gibt Dinge, die ich nicht akzeptiere“, sagte Hofer und nannte da vor allem antisemitische Äußerungen. „Da fliegt jemand - und zwar sofort.“