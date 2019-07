Grundsätzlich geht es Straka auch um eine „Vertiefung der Beziehung“ zu bestehenden Sponsoren, was sich zum Beispiel im Fall von „adidas“ durchaus rentiert hat. Thiem war diese Woche einen ganzen Tag am Unternehmens-Hauptsitz in Herzogenaurach. „Er ist komplett vermessen worden. Das ist jetzt auf einem anderen Level passiert. Es war wirklich beeindruckend, was sie dort alles gemacht haben“, erzählte Straka. Künftig werde Thiem auch die Schuh-Einalgen von adidas erhalten. „Er ist jetzt wirklich vom Scheitel bis zur Sohle nochmals vermessen und auch gefragt worden, welche Schuh-Kollektion ihm am liebsten ist. Die hören wirklich auf ihn.“