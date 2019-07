Er führt durchs UNESCO Welterbegebiet Fertö-Neusiedler See und beginnt in Oggau (Westufer). Für Teilstrecken kann man in Hegykö, Ungarn (80 km Memorial Trail zur Erinnerung an den Fall des Eisernen Vorhangs. Die ersten Deutschen kamen über dieses Gebiet in die Freiheit) oder Apetlon (Final Trail, 60 km) einsteigen. Ziel ist wieder Oggau. Eine Jugendstrecke „School of Walk“ für Schüler und Schülerinnen ab 10 Jahren beginnt in Neusiedl am See. Eine 30-km-Strecke ist für „Golden Walker“ ab 60 gedacht, der Älteste war 86 Jahre! Damit werden nicht nur Grenzen überwunden, sondern auch Generationen zusammengeführt. „Für uns ist jeder Teilnehmer ein Held“, schwärmt Michael, Mitbegründer der Veranstaltung. Doch wie schafft man so eine Tour überhaupt?