Erfasst und zu Boden geschleudert

Mutter und Sohn wurden von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Der Wagen krachte in der Folge auch noch in eine Info-Säule und kam zum Stillstand. Der 15-Jährige erlitt bei dem Unfall Knochenbrüche, Prellungen und Abschürfungen - der Schwerverletzte musste im Krankenhaus in den Schockraum gebracht werden, hieß es seitens der Rettung. Seine Mutter kam mit leichteren Verletzungen davon: Sie erlitt Prellungen und Abschürfung und wurde ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert.