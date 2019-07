„Seid’s Ihr die neuen Gärtnerinnen?“ Herr M. lacht über das ganze Gesicht und freut sich sehr darüber, dass sich heute etwas Außergewöhnliches tut. Der Bewohner im Caritas-Haus St. Leopold in Klosterneuburg setzt sich mit seinem Vormittagskaffee zum Gartentisch, an dem schon eifrig umgetopft wird. Die Erde klebt uns in den Haaren und unter den Fingernägeln, aber in den Blumenkisterln leuchtet es schon Pink, Rot und Rosa. Bald werden sie das Geländer auf der Terrasse des Speisesaals und den umliegenden Metalleinfassungen des Grünbereichs zieren. Wir, das sind Elisabeth Rühl (von „hello familiii“) Elisabeth Dal-Bianco (für das Freiwilligenprogramm zuständig), Claudia Handl, Natalie Kager (Pfizer) und die Autorin. Im Zuge der „Pfizer Corporate Volunteering Days“ wird Zeit in Form von Freiwilligenarbeit gespendet. Zwei bis vier Mitarbeiter sind etwa einmal pro Monat in einer sozialen Einrichtung aktiv. Seit Mai 2008 wurden in Österreich 118 solche Tage mit insgesamt 420 Teilnehmern im Ausmaß von über 2.300 Stunden organisiert - durchaus nachahmenswert! Es entstanden Partnerschaften mit der Caritas, dem Österreichischen Jugendrotkreuz und der Kinder-Krebs-Hilfe.