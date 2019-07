Lange Zeit wurden über die kleinen Kopfhörer Witze gemacht, aber nun scheinen sie allgegenwärtig und bleiben im Ohr. Und das führt zu Diskussionen. Am Washington Square in Manhattan sitzt einer der Dauerträger: „Die sind so komfortabel zu tragen, ich merke oft gar nicht, dass ich sie noch drin habe“, sagt der junge Mann. Sein Freund - ohne Kopfhörer - sitzt genervt daneben: „Ich sage ihm immer wieder, dass es mich stört.“ Er wisse schließlich nie, ob sein Freund sie gerade benutze oder nicht.