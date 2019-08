Senf zählt zu den ältesten Würzmitteln in Europa. Bereits aus der Römerzeit sind erste Senf-Rezepte bekannt. Schon damals wussten die Menschen um die schmerzstillende und verdauungsfördernde Wirkung des gelben Korns und setzen Senf nicht nur in der Küche, sondern auch in der Medizin ein.