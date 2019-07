Es sei derzeit nicht beabsichtigt, das Lokal in der Währinger Straße fortzuführen, hieß es seitens der Gläubigervertreter. Der KSV 1870 geht davon aus, dass der Insolvenzverwalter rasch einen Schließungsantrag stellen und das Handelsgericht Wien sodann die Schließung des Unternehmens verfügen wird. Als Grund für die finanziellen Probleme macht der Inhaber insbesondere deutliche Umsatzrückgänge infolge der sehr heißen Sommermonate in den Vorjahren verantwortlich. „Intensive Bemühungen, einen Investor zu gewinnen, sind gescheitert“, so der KSV.