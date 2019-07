Dennis war am Donnerstag auf der Etappe nach Bagneres-de-Bigorre nach 80 Kilometern ausgestiegen. Das Team hatte darauf verwundert reagiert. „Wir sind verwirrt. Sicher ist, dass es nicht an seiner physischen Verfassung lag“, sagte Sportdirektor Gorazd Stangelj und fügte hinzu: „Ich bin enttäuscht, was mit Rohan passiert ist. Es war seine Entscheidung, an der Verpflegungszone zu stoppen. Wir haben versucht, mit ihm eine Lösung zu finden. Aber er hat gesagt: ‘Ich will nicht sprechen‘.“