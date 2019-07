Alles begann mit einer harmlosen Frage nach Kaffee bei einem Termin in der örtlichen Volksschule mit Direktorin Susanne Zölbl. Heraus kam ein Eklat, der hohe Wellen schlägt und zu einem offenen Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) führte. Bei einer Besprechung mit Zölbl sowie der SPÖ-Stadträtin Elisabeth Germann Mitte Juni soll der Bürgermeister von Retz die Grenzen des guten Geschmacks weit überschritten haben.