Die besten Tipps für das heiße Wochenende in Wien

#Internationaler Tag der Nacktheit

Der Jamaica Beach in der Lobau ist schon seit jeher der Platz der FKK-Freunde. Es ist also kein Wunder, dass dort am Sonntag (nachdem er vergangene Woche aufgrund des schlechten Wetters abgesagt werden musste) der Internationale Tag der Nacktheit zelebriert wird. Ab 18.30 Uhr gibt es leckere Drinks, die Begrüßung durch den „Bürgermeister“ des Nackerbatzldorfes, Gesang von Tony Wegas und als Highlight des Abends ein Auftritt von Wendy Night im Champagnerglas - City4U hat bereits darüber berichtet. Der Eintritt ist frei.

Wo: 22., Finsterbuschstraße km 2,3