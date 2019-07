Pensionist erlag seinen schweren Verletzungen

Der Mann parkte am Freitagmorgen sein Auto direkt bei dem Hochhaus, in dem die japanische Botschaft in Seoul untergebracht ist. Danach zündete er sich in dem Fahrzeug selbst an. Sicherheitsleute konnten das Feuer rasch löschen und den Pensionisten mit schweren Brandwunden bergen. Im Inneren des Fahrzeugs fanden Ermittler mehrere mit Benzin befüllte Kanister, Butangas und andere brennbare Materialien.