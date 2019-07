„Gücklich, was mir das Leben geschenkt hat“

Es steht gerade der 50. Jahrestag der Mondlandung an. Hätten Sie auch Lust in den Weltraum zu reisen?

Ich habe überhaupt kein Interesse, die Erde zu verlassen. Ich bin hier auf unserem Planeten sehr happy. Ich bin so glücklich, was mir hier das Leben alles geschenkt hat. Welche Möglichkeiten es mir gegeben hat. Erst Sportler, dann Geschäftsmann, dann Showbusiness, dann Politik und dann Philanthropie.