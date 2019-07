Neues Luxus-Restaurant in der Wiener Innenstadt

Vor rund einem Monat hat das TUYA in der Jasomirgottstraße in der Wiener Innenstadt eröffnet, auf derselben Straßenseite wie die Roberto American Bar II und das Wein & Co. Im Mittelpunkt steht provenzalische Küche. Das Ziel: Die Lebenslust der Mittelmeerküste nach Wien zu bringen, kombiniert mit dem Erfahrungsschatz internationaler Top-Gastronomen. City4U hat sich durch die Speisekarte probiert.