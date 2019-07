Zeitplan für Hoteliervereinigung „unverantwortlich“

Das sei aber zu früh, weder Kunden noch Firmen seien dafür bereit, Zahlungsausfälle drohen, so die Hoteliervereinigung am Donnerstag in einer Aussendung. Denn Karteninhaber und Unternehmen seien nicht ausreichend vorbereitet - das untermauere eine österreichweite Umfrage, wonach nur zwölf Prozent der Top-Hotels gut informiert seien, die Hälfte habe noch nie davon gehört. Im Branchendurchschnitt würde es noch schlechter aussehen.