Wer in den Achtzigern aufgewachsen ist, kam an „Top Gun“ nicht vorbei. Die Geschichte des furchtlosen Kampfpiloten Pete „Maverick“ Mitchell begeistere ein Millionenpublikum. Männer träumten davon, sich wie Maverick in die Lüfte zu begeben, Frauen schwärmten von Cruise, wie von kaum einem anderen Mann aus Hollywood.