„Was mir die Formel 1 auf persönlicher Ebene anbieten kann, war in den vergangenen Jahren nicht mehr attraktiv genug“, zitiert „motorsport-total“ den ehemaligen Formel-1-Weltmeister, der aktuell in der WEC bei Toyota in der IndyCar-Serie aktiv ist. Die Formel eins sei „nicht mehr die Herausforderung, die ich außerhalb davon bekomme“.