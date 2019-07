Kletterpark Donauinsel: Neueröffnung am CopaBeach

Nach dem Umzug erstrahlt der Kletterpark am neuen Standort in frischen Farben, mit neuem Logo, neuem Team und begeistert mit einer tollen Lage direkt am Wasser, nur 300 Meter von den U1-Stationen Donauinsel und VIC-Kaisermühlen entfernt. Es gibt zwei Parcours in bis zu acht Metern Höhe.