Er nahm am Donnerstag seine Arbeit bei einer Privatfirma für Cybersicherheit in Sofia wieder auf, wie der Fernsehsender bTV berichtete. Zur Begründung der Freilassung erklärte die Staatsanwaltschaft in Sophia am Donnerstag: Der IT-Spezialist habe eine Straftat gegen ein Informationssystem begangen, das „kein Teil der kritischen Infrastruktur“ sei - anders als noch am Vortag dargestellt.