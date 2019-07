... die 0:4-„Watschn“ der israelischen Nationalmannschaft gegen Polen:

“Watschn möchte ich nicht stehen lassen. Natürlich spricht das Ergebnis eine klare Sprache. Aber dabei hilft die klare Analyse: Wir haben gegen Polen Fehler gemacht, die bestraft wurden. Wir sind allerdings nicht in dem Glauben nach Polen gefahren, dass Israel gleichstark wie Polen ist. Mein Wissen war - abgesichert durch sämtliche Daten -, dass Polen eine bessere Mannschaft hat. Wir haben dennoch eine gute Strategie gewählt und dort 30 Minuten lang sehr gut gespielt, 50 bis 60 Minuten - auch beim Stand von 1:0 für Polen - das Spiel gestaltet, wurden aber durch einen Hand-Elfmeter bestraft. Dann war es mental schwierig. Aber die Leistung entsprach für mich eine Stunde lang einer Weiterentwicklung der israelischen Nationalmannschaft. Ich bin in Israel nicht so resultatabhängig wie womöglich in einem anderen Land. Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Aber dass Polen und Österreich außer Reichweite sind, ist uns völlig klar, davon bin ich 100-prozentig überzeugt. Aber man kann in einem Spiel immer wieder überraschen.