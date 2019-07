Supervisor am Berg

Der bekannte Kärntner Archäologe Heimo Dolenz ist guter Dinge, dass das Projekt keine allzu großen Auswirkungen auf das Erbe der Geschichte haben wird. „Es wird von allen Beteiligten, von den Bauwerbern über den Architekten bis zur Gemeindepolitik mit größter Vorsicht vorgegangen.“ Die derzeitigen Begleitgrabungen, die das Hotelprojekt vorbereiten sollen, werden übrigens von einer steirischen Firma durchgeführt, Dolenz selbst ist zweimal in der Woche als Supervisor am Magdalensberg.