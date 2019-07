Seit Tagen verharrt das Schwarznasenschaf „Zenzi“ schwer traumatisiert in der hintersten Ecke des Stalls der Almbauern-Familie Prommegger. Artgenossin „Berta“ entkam zwar Isegrims Schlachtbank, verbarg sich aber so beharrlich in einer Höhle, bis ihr der Hungertod den Garaus machte. 20 weiteren Lämmchen wurden die Kehlen durchgebissen, ebenso viele werden noch vermisst.

Unbestritten ein herber Verlust für die Landwirte, die daraufhin den behördlichen Antrag zum Abschuss unterstützt haben. Besonders hitzig ist die Atmosphäre an den Stammtischen: „Der Wolf muss weg. Am besten nach Sibirien“ ist noch die mildeste Formel der Scharfmacher.

Besonnener sieht Ex-General Entacher die Causa: „Ich habe vollstes Vertrauen in den Rechtsstaat. Das Tier gehört ordnungsgemäß erledigt, wenn es tatsächlich ein wildes Monster ist. Aber das muss vorab exakt evaluiert werden“, warnt er vor einer möglichen „Lynchjustiz“.