Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Kritik am Umgang mit östlichen EU-Staaten geübt, wenn über Rechtsstaatlichkeit und Grundwerte der Europäischen Union debattiert werde. „Es ist mir wichtig, die Debatten zu versachlichen“, sagte sie am Donnerstag. Was das im konkreten Fall Polens und Ungarns bedeutet, gegen die bereits wegen mutmaßlicher Verletzungen der EU-Grundwerte Klagen vor dem EuGH eingereicht und Verfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge eingeleitet worden sind, ließ die CDU-Politikerin offen. Im Falle Italiens, dem wiederum wegen Verstöße gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt mit einem Defizitverfahren gedroht worden war, deutete von der Leyen Entgegenkommen an.