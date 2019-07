Die Mannschaft eines US-Marineschiffs zerstörte nach Angaben von Präsident Donald Trump am Donnerstag in der Meerenge eine iranische Drohne. Viele Details blieben aber zunächst unklar, zumal die iranische Seite von dem Vorfall nichts wissen will. „Wir haben keine Informationen über den Verlust einer Drohne heute“, reagierte der iranische Außenminister Mohammad Jawad Zarif bei den Vereinten Nationen in New York. Die USA könnten nach seinen Angaben „irrtümlich“ eine eigene Drohne über der Straße von Hormuz abgeschossen haben.