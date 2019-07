Der 57-Jährige hatte einen Anruf von angeblichen Angestellten eines Unternehmens in Zypern erhalten. Die Unbekannten überredeten den Mann zur Einrichtung eines sogenannten Währungstradingkontos. Die in Aussicht gestellten hohen Gewinne dürften den Kärntner dazu bewogen haben, auf die Bedingungen der Internetbetrüger einzugehen. In weiterer Folge wurde das Opfer zur Überweisung von mehreren Teilzahlungen mit einem Gesamtbetrag von Zehntausenden Euro verleitet.