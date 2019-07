Derzeit ist das nicht der Fall. Das letzte Rennen, das nicht von Mercedes, Ferrari oder Red Bull gewonnen wurde, war 2013 in Australien. In Melbourne wird die Formel 1 übrigens weiterhin bis zumindest 2025 gastieren, wie am Donnerstag verkündet wurde. Im Zentrum der Brawn-Team-Pläne steht ein Technik-Reglement, das dafür sorgen soll, dass Autos und Reifen renntauglicher, also robuster in Zweikämpfen, sind. Kostensenkend wirken sollen neue Einheitsteile sowie eine Deckelung des Team-Budgets. Das könne, so Brawn, den Einstieg neuer Teams erleichtern. Zu guter Letzt sollen die Boliden beim Zuschauer ein „Wow“-Gefühl auslösen. Diesbezügliche Auto-Skizzen wurden bereits veröffentlicht. Die Reform umfasst den Zeitraum zwischen 2021 und 2025 und stößt klarerweise vor allem bei den Topteams auf Widerstand. Brawns Vision ist ambitioniert: „Unser Ziel ist es, die Formel 1 unterhaltsamer, zugänglicher und nachhaltiger zu machen - nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht.“